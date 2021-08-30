Нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана добрались до Буковины

В Черновицкой области на границе с Румынией задержали нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые планировали попасть в Европейский Союз, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.

"Заранее информацию о переправке нелегальных мигрантов через границу с Украиной в Румынию предоставили оперативники Госпогранслужбы" , — говорится в сообщении.

Впоследствии наряд вместе с оперативными сотрудниками Нацполиции в районе перекрестка дорог Багриновка — ст. Волчинец — Черепковцы, что в километре от границы, остановили автомобиль, в котором находились водитель — гражданин Украины, и четыре иностранца.

Пассажиры — трое мужчин и женщина — документов при себе не имели. Во время беседы пограничники выяснили, что мужчины из Пакистана, а их спутница — из Афганистана.

Задержанных иностранцев доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда.

В отношении водителя в Нацполицию отправлено сообщение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).