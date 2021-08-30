На портале ПФУ можно проверить состояние обработки электронных трудовых книжек

ПФУ сообщает, что в кабинете страхователя теперь доступны результаты по всем отправленным обращениям относительно оцифровки сведений о трудовой деятельности работников, сообщает ЛигаБизнес.

В разделе "Сведения о трудовых отношениях", заполнив поисковые поля и нажав кнопку "Поиск", можно увидеть информацию о переданных копиях документов как конкретного работника, так и обо всех в целом.

Особое внимание следует обратить на статус обращения, поскольку только отметка "Выполнено" свидетельствует, что сканкопии обработаны Пенсионным фондом и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.