Селезнев попал в скандал из-за нашивки с лозунгом "Слава Украине!"

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев попал в неприятную ситуацию после того, как на лицевой стороне его футболки в матче шестого тура УПЛ против "Шахтера" не оказалось нашивки с лозунгом "Слава Украине!" и картой нашей страны. Клубы украинской Премьер-лиги обязали нанести этот патриотический элемент на футболку, сообщает Обозреватель.

В комментарии каналу "Брутальный футбол" наш соотечественник объяснил, что не знал, какие нашивки должны быть на форме согласно регламенту. По его словам, эту задачу должен решать администратор.

"Вась, я что футболки сам себе шею, бл*ть? Они же футболки делают. При чем здесь я? Есть же администратор. Возможно забыли. Почему ко мне все до*бываются? Почему всегда я? Мне повесили футболку, я ее надел. Я же не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть" , – заявил Селезнев.

Селезнев и Монзуль. Источник: Кадр из видео

Евгений Селезнев прокомментировал отсутствие нашивки. Источник: Instagram "Брутального футбола"

В "Минае" также заявили, что вина в этой ситуации лежит на работниках клуба.

"Дело в том, что игровую футболку Селезнева из-за определенных непредвиденных обстоятельств пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером". Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине!" – написано на официальном сайте "Миная".