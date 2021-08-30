Назван самый безопасный город в мире
Столица Дании Копенгаген стал самым безопасным городом в мире. Считается, что в нем лучше других обеспечивается здоровье жителей, инфраструктура и окружающая среда наиболее благоприятны для жителей, сообщает Вести.
Об этом свидетельствует рейтинг, составленный The Economist Intelligence Unit. Для сравнения использовалось 76 показателей.
Помимо Копенгагена в десятке лидеров оказались две европейские столицы – Амстердам (6-е место) и Стокгольм (10-е место).
10 самых безопасных городов мира
- Копенгаген
- Торонто
- Сингапур
- Сидней
- Токио
- Амстердам
- Веллингтон
- Гонконг
- Мельбурн
- Стокгольм