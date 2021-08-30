Назван самый безопасный город в мире

Столица Дании Копенгаген стал самым безопасным городом в мире. Считается, что в нем лучше других обеспечивается здоровье жителей, инфраструктура и окружающая среда наиболее благоприятны для жителей, сообщает Вести.

Об этом свидетельствует рейтинг, составленный The Economist Intelligence Unit. Для сравнения использовалось 76 показателей.

Помимо Копенгагена в десятке лидеров оказались две европейские столицы – Амстердам (6-е место) и Стокгольм (10-е место).

10 самых безопасных городов мира