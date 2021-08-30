Газ в Европе снова подорожал

Сегодня, 30 августа, после начала торгов стоимость природного газа на бирже ICE Futures поднялась до $598 за 1000 куб. м. Речь идет о ближайшем (октябрьском) фьючерсе на спотовый индекс TTF, сообщает UBR.

С 27 августа цена выросла на $12. В пятницу торги закрылись на отметке $586 за 1000 куб. м.

Стоит отметить, что с октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование мощностей газопровода "Ямал–Европа". При этом российский монополист пока не бронировал транзитные мощности этой магистрали на годовых и квартальных аукционах.

К тому же в конце текущего года ожидается запуск почти достроенного "Северный потока – 2".