Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасов

В городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами. Он сразу позвонил в полицию и сообщил об опасной находке, сообщает РБК-Украина.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили:

  • гранату Ф-1;
  • четыре гранаты РГД-5;
  • тротиловые шашки;
  • наручники;
  • гранату " ВОГ "и два запала "УЗРГМ";
  • 988 патронов различного калибра;
  • магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт.;
  • детали карабина Мосина и автомата Калашникова.
"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов", - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают лицо, оставившее взрывоопасные предметы и происхождение боеприпасов.

Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасов

Автор: Тиберий Юрик

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