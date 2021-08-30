Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасов
В городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами. Он сразу позвонил в полицию и сообщил об опасной находке, сообщает РБК-Украина.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили:
- гранату Ф-1;
- четыре гранаты РГД-5;
- тротиловые шашки;
- наручники;
- гранату " ВОГ "и два запала "УЗРГМ";
- 988 патронов различного калибра;
- магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт.;
- детали карабина Мосина и автомата Калашникова.
"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов", - сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают лицо, оставившее взрывоопасные предметы и происхождение боеприпасов.
Автор: Тиберий Юрик