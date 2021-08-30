Гранаты и патроны: в Броварах обнаружили схрон боеприпасов

В городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами. Он сразу позвонил в полицию и сообщил об опасной находке, сообщает РБК-Украина.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили:

гранату Ф-1;

четыре гранаты РГД-5;

тротиловые шашки;

наручники;

гранату " ВОГ "и два запала "УЗРГМ";

988 патронов различного калибра;

магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт.;

детали карабина Мосина и автомата Калашникова.

"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов" , - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают лицо, оставившее взрывоопасные предметы и происхождение боеприпасов.

Автор: Тиберий Юрик