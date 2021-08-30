Член "Нацкорпуса" порезал себе вены в знак протеста

Глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук, которому ранее вручили подозрение в хулиганстве на акции под Офисом Президента 14 августа, в знак протеста против преследования ветеранов порезал себе вены под Печерским управлением полиции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Кухарчука вместе с Олегом Довбушем - еще одним участником акции Нацкорпуса 14 августа на Банковой - вызвали к следователю. Их подозревают в нанесении травм полиции после ударов ногами.

В "Нацкорпусе" судебный процесс назвали "преследованием ветеранов войны".