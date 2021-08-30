Доктор рассказал, почему у женщин образуется "холка" на шее

Омский врач-остеопат, невролог Ольга Беловолова объяснила, почему у женщин образуется "холка" в зоне шейно-грудного перехода. В народе этот бугорок, доставляющий пациентам немало проблем, еще называют "вдовий горбик", сообщает Российская газета.

По словам доктора, иногда "холка" образуется и у мужчин, но чаще от нее все-таки страдают представительницы прекрасного пола.

Если ее потрогать, то на ощупь она чаще всего как очень плотный холодец, - образно рассказала доктор. - Что такое холодец? Застывшая жидкость. Почему бульон превращается в холодец? Бульон становится холодцом в условиях отсутствия движения. Откуда же в "холке" холодец? Это межклеточная жидкость, которую давно никто "не шевелил". Плюс жировая клетчатка, которая "обожает" откладываться в местах с низкой подвижностью.

Ольга Беловолова назвала причины, способствующие возникновению застоя межклеточной жидкости в зоне шейно-грудного перехода. Чаще всего "холодец" на шее образуется из-за напряжения мышц шеи и плеч, которые из последних сил удерживают голову в вертикальном положении. Нередко это случается при длительной работе перед экраном и чрезмерном увлечении гаджетами.

Застой также могут вызывать суставные "блоки" в межпозвонковых суставах, травмы черепа, натяжение связок перикарда, заболевания щитовидной железы, частые бронхиты и пневмонии, хронический стресс, снижение зрения и другие заболевания.

Если у вас появилась "холка", необходимо обратиться за помощью к специалистам, посоветовала невролог.