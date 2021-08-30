Зеленский ввел в силу решение СНБО об угрозах в энергетике

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, сообщает УНИАН.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, среди прочего, правительству поручается провести анализ структуры собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких субъектов хозяйствования.

Кроме того, до 30 сентября 2021 года правительство должно разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей, а также обеспечить переход от товарного к финансовому механизму возложения специальных обязанностей участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.

Также Кабмину поручается разработать ряд законопроектов: о замене "зеленого" тарифа; о корпоратизации "Энергоатома"; о передаче долгов облгазов.