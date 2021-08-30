ВОЗ считает, что школы должны быть открытыми во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о работе школ во время пандемии. Школы должны быть открытыми, сообщает РБК-Украина.

Условия для работы школ должны быть более безопасными.

"Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно. Хотя пандемия продолжается, безопасное обучение детей в условиях физической школы имеет первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков" , - заявили в ВОЗ.

Анастасия Рокитна