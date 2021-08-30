В Украине вакцинированы коллективы каждой третьей школы

К началу нового учебного года прививки от коронавируса получили 29% коллективов украинских школ. Об этом заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, сообщает Вести.

"По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов - это 29%. И 23% - еще 145,5 тысяч людей - вакцинированы одной дозой", - сообщил Кононенко.

Такие показатели, по мнению чиновника, можно считать успешными. Тем не менее в Минздраве ведут дальнейшую работу популяризации прививок.