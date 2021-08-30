Донбасс будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена – Разумков

Ситуация на востоке Украины будет первоочередным вопросом на предстоящих переговорах в Вашингтоне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что вопрос войны всегда находится на первом плане, потому что это вопрос жизни людей. Он всегда был, есть и будет (на первом плане –ред). А для нас, для страны, которая находится в стадии войны, это вопрос номер один круглосуточно. Ну, и я так понимаю, что и вопрос "Северного потока" будет также одним из ключевых тем для обсуждения. Ну и другие текущие вопросы" , - сказал Разумков журналистам в понедельник в Донецкой области.

Сегодня спикер украинского парламента находится с рабочей поездкой в районе проведения Операции объединенных сил.