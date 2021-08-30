В ПФУ пояснили, кто и почему не получит е-больничный

Ошибки или отсутствие данных – причины, по которым невозможно будет получить е-лист о нетрудоспособности, поэтому в Пенсионном фонде просят проверить информацию в реестре застрахованных лиц фонда, сообщает UBR.

Об этом проинформировал замглавы правления ПФУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий.

По его словам, с июня в стране стали выдавать е-больничные. До 1 сентября параллельно с бумажными листами о нетрудоспособности будут выдаваться и е-листы. Но если какое-то заведение здравоохранения уже выдает конкретно е-листы, тогда оно и будет их выдавать.

Малецкий отметил, что процесс выдачи больничных основан на информационном взаимодействии нескольких информационных ресурсов:

информационных ресурсов ПФУ;

учреждений здравоохранения и электронного здравоохранения.

"То, что касается реестра застрахованных лиц систем ПФУ, та информация, которая в нем есть, базируется на отчетах страховщиков… Важно наличие информации о трудовых отношениях между застрахованным лицом и его работодателем или страховщиком" , – сказал он.

Если есть ошибка в отчете, несвоевременно представлена информация или информация отсутствует, то е-листок о нетрудоспособности не выдается. Проверить информацию можно в кабинете электронных услуг фонда.

Для получения е-больничного не нужно: полное название предприятия, где работает лицо, и код ЕГРПОУ, ведь информация о предприятии формируется автоматически по данным реестра.