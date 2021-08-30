Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс вместе в новом фильме от Apple

Звезды "Мстителей" Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) и Крис Эванс (Капитан Америка) воссоединятся на съемочной площадке ради приключенческого фильма "Призрачный" (Ghosted) от Apple, сообщает УНИАН.

Как пишет The Hollywood Reporter, режиссером проекта станет британец Декстер Флетчер, известный сразу по нескольким успешным байопикам – "Рокетмен", "Богемская рапсодия" и "Эдди "Орел", а ныне завершающий работу над фильмом "Шерлок Холмс 3" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу. Сценарий к фильму напишут Ретт Риз и Пол Верник.

Подробности проекта пока неизвестны, однако он описывается как романтическая приключенческая история с высокой концепцией в духе приключенческого фильма 1984 года "Роман с камнем". Также неизвестно, каким будет бюджет фильма, но, по данным издания, фильм будет дорогим.

Ранее стало известно, что Йоханссон снимется в новом фильме американского режиссера Уэса Андерсона ("Отель "Гранд Будапешт", "Королевство полной луны", "Водная жизнь Стива Зиссу"). Это будет одна из первых работ актрисы в кино после рождения ее второго ребенка в августе 2021 года.

Эванс же после ухода из Marvel больше сосредоточился на общественно-политической деятельности. За три года у него было всего две крупные роли, за которые он получил положительные отзывы – в криминальной комедии "Достать ножи" и мини-сериале "Защита Джейкоба" от Apple. Также совсем недавно завершились съемки боевика "Серый человек" с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом в главных ролях от режиссеров "Мстителей" Джо и Энтони Руссо.