Новые цены, курс доллара и тарифы: что изменится в сентябре

В сентябре в Украине ожидается снижение цен на подсолнечное масло, курятину, подорожание доллара и рост месячных тарифов на газ. Кроме того, уже вначале осени в стране может значительно ухудшиться эпидемиологическая ситуация, сообщает Обозреватель.

О том, как и почему изменится жизнь украинцев в сентябре, читайте далее в материале.

Как изменятся цены на продукты в Украине

Традиционно в сентябре может подешеветь часть овощей и фруктов, рассказывает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Кроме того, цены на некоторую продукцию завышены. Например, в случае с подсолнечным маслом.

"Подсолнечное масло, курятина, яйца, сахар, крупа. Там несколько крупных игроков, которые обеспечивают практически весь рынок. Они прежде всего ориентированы на экспорт и валютную выручку" , – поясняет Новак.

И как только растут цены на мировых рынках, сразу же взлетают ценники и в Украине.

Продавать на внутреннем рынке в том случае, если эту же продукцию можно экспортировать по значительно более высоким ценам, не выгодно. Но если ситуация на мировых рынках стабилизируется и цены там снижаются, в Украине стоимость продукции снижается существенно меньшими темпами. Яркий тому пример – подсолнечное масло. Пока в мире цены на него снизились на 10%, в Украине ценники уменьшились всего на 2%.

Что будет с курсом доллара в сентябре

В сентябре стоимость валюты перейдет психологическую отметку в 27 грн/$, уверены большинство опрошенных экспертов. Аналитик Сoncorde Capital Евгения Ахтырко считает, что валюта будет на уровне 27-27,2 грн/$.

Как менялся курс доллара в Украине. Источник: НБУ

Еще один сценарий озвучил коллега Ахтырко из Esperio Ян Кароль. Он считает, что к концу сентября украинцев ждет курс доллара около 27 грн/$.

"Текущий курс гривни выглядит довольно привлекательно для увеличения валютных сбережений. Конечно, речь о резком падении стоимости гривни не идет" , – пояснил Кароль.

За долги смогут отключать коммуналку

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменил ограничения на отключение коммунальных услуг во время карантина. Это значит, что предупредив должника за 30 дней, уже в сентябре у украинцев могут отключить электроэнергию и газ.

Сколько украинцы должны за коммуналку. Источник: Госстат

Отметим, украинские семьи задолжали 24,7 млрд грн за газ, около 21,5 млрд – за отопление и горячую воду, еще 7,1 млрд грн – за электроэнергию. Кроме того, 6,4 млрд грн недоплатили за воду, 5,5 млрд грн за содержание дома и придомовой территории и 1,2 млрд – за вывоз мусора, говорится в данных Государственной службы статистики.

Тарифы на газ пересчитают, но не для всех

Украинцы, которые покупают газ по годовым тарифам, изменения на себе не почувствуют. В то же время клиентам с месячными ценами придется платить больше. Тарифы пересмотрело большинство поставщиков. К примеру в сентябре:

"Киевгазэнерджи" повысил цены с 15,76 до 19,8 грн за куб;

"Маргаз" – останется на уровне 8,75 грн за куб;

"Черкассыгаз сбыт" – с 15,6 до 16,76 грн за кубометр.

Отметим, абсолютное большинство украинцев платит за голубое топливо по годовым тарифам. С мая всех клиентов автоматически перевели на такую цену. А некоторые поставщики, например, "Нафтогаз", вовсе отменили месячные предложения.

Кроме того, в сентября начинается учебный год, а аналитики прогнозируют обострение эпидемиологической ситуации, что также может привести к ужесточению карантинных ограничений.