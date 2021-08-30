Renault анонсировала новую модель Jogger

На предстоящем в Мюнхене автошоу IAA-2021 компания Renault презентует под брендом Dacia новую модель Jogger. Автомобиль сменит в продуктовом портфолио марки Logan MCV, сообщает Обозреватель.

Мировой дебют Dacia Jogger состоится 3 сентября на специальной онлайн презентации, а физически новинку смогут увидеть посетители стенда компании на автосалоне в Мюнхене 3 дня спустя.

Dacia Logan MCV. Источник: Renault

Универсальный семейный автомобиль имеет просторный и вместительный салон. Он идеально подойдет как для повседневного использования, так и для выездов на природу. Jogger будет предложен в 5- и 7-местном исполнении, а также в нескольких вариантах комплектации.

Для снижения себестоимости, новинка будет максимально унифицирована с другими представителями семейства Dacia. По своей стилистике наиболее близким к Jogger будет "внедорожный" Sandero Stepway. Новинка получит защитный обвес по периметру и бампера с контрастными вставками.

Также для Jogger будут доступны силовые агрегаты, уже опробованные на моделях Logan и Sandero. Ожидается, что новинка получит бензиновый моторы объемом 1 л мощностью 65 и 100 л.с., а также 1,5-литровый турбодизель (85 и 115 л.с.). Возможно появление турбированного бензинового двигателя объемом 1,3 л.