Количество жертв ракетного удара США в Кабуле возросло

Количество жертв в результате ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье, 29 августа, по Кабулу, возросло до 12, сообщает Корреспондент.

Уточняется, что семеро погибших - дети в возрасте от двух до десяти лет. Большинство жертв было членами одной семьи.

По словам представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана, американские военные проводят проверки из-за сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе в Кабуле, но настаивают на том, что им удалось устранить угрозу со стороны группировки Исламское государство в Хорасане, являющейся ответвлением экстремистской организации Исламское государство.

Как сообщают афганские СМИ, инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта.

В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.