Осенняя обувь 2021: что будет стильно и модно

Этой осенью в тренде будут пять пар обуви. Они не только согреют ваши ножки, но и идеально дополнят образ в целом. Вы можете экспериментировать, сочетая их с разными стилями одежды, сообщает УНИАН.

Лоферы

В моде будут не классические "мужские" модели, а с нетривиальной грубой подошвой или на широком устойчивом каблуке. Тренд на комфорт никто не отменял.

instagram.com/roomroom_krs

Оксфорды

"Они тоже перекочевали на женские ножки именно с мужского гардероба, и конечно же, претерпели трендовые изменения подошвы" , - говорит стилист Росина Трач.

instagram.com/step_boutique_ua

Лодочки

Лодочки - это уже классика, да не классика. Удобная и женственная обувь на низком ходу дополнилась всевозможными ремешками, плетёными ленточками и завязками. Также на первый план выходят самые неожиданные материалы пошива и их сочетания.

instagram.com/glass_slipper_for_any_girl

Жокейские сапоги

По словам стилиста, этой осенью они будут в тренде как никогда. Строгость чётких линий и жёсткость форм станут отличным ансамблем с самыми летящими и легкими платьями, чтобы на контрасте сыграть по-стильному.