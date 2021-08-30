Количество вакансий в Украине резко выросло

В Украине общее количество вакансий от работодателей возросло на 47%. В частности, речь идет о сравнении конца лета этого года и аналогичного периода прошлого года, сообщает Обозреватель.

В то время как число вакансий от работодателей значительно выше аналогичного прошлогоднего периода, количество соискателей, наоборот, продолжает снижаться. Об этом сообщили представители сайта по поиску работы Jooble.

Согласно исследованию специалистов, со середины марта 2021 года число людей, которые ищут работу, снизилось на 14%.