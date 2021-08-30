Телеканал СТБ отказался проводить Нацотбор на "Евровидение": причина

Телеканал СТБ прекращает проводить Нацотбор известного музыкального конкурса "Евровидение". Теперь этим самостоятельно займется Общественный вещатель ("Суспільне"), сообщает Обозреватель.

Причиной является то, что телеканал "Суспільне" захотел показывать Нацотбор исключительно на своем ресурсе. Об этом сообщила Наталья Франчук – руководитель Национального отбора "Евровидения".

"Недавно была опубликована статья с информацией, что "Суспільне" хочет показывать Нацотбор "Евровидения" только у себя. Вот и причина" , – отметила Франчук.

В пресс-службе телеканала СТБ отметили, что о дальнейшей судьбе Нацотбора "Евровидения" можно узнать только у "Суспільного".

"Нам нечего добавить, все сказано в официальном релизе и в новости на сайте СТБ. Про дальнейшую судьбу Нацотбора логичнее спрашивать Суспільне" , – сказали OBOZREVATEL на канале.

Сергей Притула был ведущим на Нацотборе "Евровидения". Источник: Телеканал СТБ

Известно, что производством Национального отбора занималась творческая студия StarLightProduction. Телеканалы СТБ и UΛ: Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора в 2015 году.

У Общественного вещателя был запрос привлечь к отбору уникальный опыт СТБ как создателя самых выдающихся талант-шоу, а СТБ взял на себя обязательства по проведению всеукраинских кастингов и прямых эфиров.