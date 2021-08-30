Названы болезни, которые могут появиться от мясного бульона

Названы болезни, которые могут появиться от мясного бульона

Мясные бульоны повышают риск развития серьезных заболеваний. Чего именно стоит опасаться, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский, сообщает радио sputnik.

Бульон – полезное и восстанавливающее силы блюдо, его часто назначают после перенесенных заболеваний или хирургических вмешательств. Однако ежедневное употребление говяжьего или куриного бульона может причинить вред здоровью, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Прежде всего, по его словам, это связано с препаратами, которые используются при выращивании скота и птицы. Кроме того, потребление жирных мясных бульонов рекомендуется сокращать для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также он не рекомендует употреблять жирные мясные бульоны при мочекаменной болезни и некоторых других заболеваниях.

"Жирный наваристый бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита, поскольку он может вызывать усиленную работу поджелудочной железы. Бульоны также не рекомендуются при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта", – добавил Андрей Бобровский.

Все перечисленное относится именно к мясным бульонам, уточнил кандидат медицинских наук. Это меньше касается бульонов из рыбы и вовсе не относится к овощным бульонам, заключил он.

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