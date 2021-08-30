Полипы в кишечнике : врач назвал причины и симптомы

Полипы – собирательный термин, который используется для обозначения различных по происхождению патологических образований, возвышающихся над поверхностью слизистых оболочек. На своей странице в социальной сети гинеколог, проктолог Юлия Желтоножская рассказала о причинах возникновения полипов, сообщает Clutch.

Полипы могут образоваться в кишечнике любого человека. В большинстве случаев симптомы отсутствуют. Если доброкачественные опухоли преобладают в прямой кишке, то симптомами могут быть зуд, жжение, запоры, метеоризм или кровотечение. Данные проявления могут свидетельствовать и о других заболеваниях, поэтому следует пройти обследование в любом случае.

Точно установленных данных о причинах, влияющих на появления заболевания в медицине не существует. Статистические наблюдения позволяют лишь предполагать некоторые взаимосвязи:

наследственной предрасположенности;

малоподвижного образа жизни;

неправильного питания, не содержащего растительную клетчатку и изобилующего углеводами и животными жирами;

нарушенной экологии;

дисбактериоза;

склонности к запорам;

дивертикулеза (мешковидное выпячивание стенки трубчатого или полого органа);

злокачественных новообразований в кишечнике.

Регулярные запоры и дискинезия кишечника способствуют появлению опухоли, поэтому не оттягивайте визит к врачу! Не игнорируйте беспокоящие вас симптомы! Записывайтесь на приём при ощущении дискомфорта.