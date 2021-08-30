В Париже скорость авто ограничили до 30 км/час

С сегодняшнего дня в Париже скорость движения автотранспорта почти повсеместно ограничена до 30 километров в час. Ограничение не распространяется только на кольцевую дорогу (Переферик), бульвары вокруг города, а также на некоторые большие авеню, например — Елисейские поля, сообщает Деловая столица.

Таким образом мэрия города намерена повысить безопасность дорожного движения в городе и способствовать защите экологии со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, по кольцевой можно по-прежнему ездить со скоростью 70 км/ч, а по бульварам — со скоростью 50 км/ч в час.

Как отмечается, данное ограничение было одним из предвыборных обещаний мэра Парижа Ан Идальго. На фоне пандемии коронавируса Идальго резко увеличила количество велосипедных дорожек в столице и одновременно сократила количество автомобильных парковок.

Однако, пишет издание, ограничения не очень одобряют жители пригородов Парижа, которые вынуждены ездить в столицу на работу. В то же время, согласно соцопросам, проведенным институтом Ifop, 61% парижан одобряют ограничение скорости во французской столице до 30 км/ч.

Напомним, 27 августа на дорогах Украины заработали 20 новых комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.