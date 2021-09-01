Невероятные горячие бутерброды: как приготовить сытный завтрак
Сытные горячие бутерброды – хороший вариант завтрака на скорую руку. В такое блюдо можно добавить любой ингредиент по вкусу и приготовить на плите, в духовке или в микроволновке. Бутерброд можно завернуть в фольгу и взять на работу или дать ребенку в школу, сообщает УНИАН.
Горячие бутерброды с курицей и грибами
- Багет или батон – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Укроп.
- Красный лук – половина луковицы.
- Вареная или жареная курица – 100 г.
- Молоко – 5 ст.л.
- Адыгейский сыр – 30 г.
- Грибы – 50 г.
- Соль, перец по вкусу.
Лук и грибы обжарьте в сковороде до золотистого цвета. Сыр, укроп и мясо мелко нарежьте и смешайте с грибами и луком. Вбейте сырые яйца с молоком, перемешайте, посолите и поперчите.
Багет нарежьте ломтиками толщиной 1 см и уберите мякиш посередине. Выложите ломтики багета на разогретую сковородку, положите внутрь хлеба начинку и обжаривайте несколько минут с двух сторон.
Бутерброды с ветчиной и сыром на сковороде
- Яйца – 2 шт.
- Ветчина (или колбаса) – 6 кусков.
- Сыр твердый – 6 кусков.
- Молоко – 3 ст. л.
- Хлеб белый – 6 ломтиков.
- Растительное масло – для жарки для жарки
- Соль по вкусу.
Подготовьте все ингредиенты. На ломтики хлеба выложите сыр и ветчину. Сверху накройте вторым ломтиком. Яйца с молоком перемешайте до однородности, посолите и поперчите. Окуните бутерброд в яйцо с двух сторон.
Обжаривайте бутерброды на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Сыр внутри должен растаять. Готовые бутерброды выложите на салфетку.
Бутерброды с ветчиной, овощами и сметаной
- Батон – 4-6 ломтиков.
- Ветчина – 60 г.
- Сыр твёрдый – 50 г.
- Сметана – 1 ст. ложка.
- Укроп свежий – 5 г.
- Перец болгарский – 40 г.
- Помидор – 60 г.
- Зеленый лук – 5 г.
- Соль, перец по вкусу.
Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на терке. Измельчите помидор, зелень и болгарский перец. Выложите в миску ветчину, сыр, помидор, болгарский перец и зелень, добавьте сметану, посолите и поперчите.
Начинку выложите на ломтики хлеба. Готовить бутерброды можно на сухой сковороде под крышкой 3 минуты, или поставить в микроволновку на 5-7 минут.