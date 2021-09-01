Невероятные горячие бутерброды: как приготовить сытный завтрак

Сытные горячие бутерброды – хороший вариант завтрака на скорую руку. В такое блюдо можно добавить любой ингредиент по вкусу и приготовить на плите, в духовке или в микроволновке. Бутерброд можно завернуть в фольгу и взять на работу или дать ребенку в школу, сообщает УНИАН.

Горячие бутерброды с курицей и грибами

Багет или батон – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Укроп.

Красный лук – половина луковицы.

Вареная или жареная курица – 100 г.

Молоко – 5 ст.л.

Адыгейский сыр – 30 г.

Грибы – 50 г.

Соль, перец по вкусу.

Лук и грибы обжарьте в сковороде до золотистого цвета. Сыр, укроп и мясо мелко нарежьте и смешайте с грибами и луком. Вбейте сырые яйца с молоком, перемешайте, посолите и поперчите.

Багет нарежьте ломтиками толщиной 1 см и уберите мякиш посередине. Выложите ломтики багета на разогретую сковородку, положите внутрь хлеба начинку и обжаривайте несколько минут с двух сторон.

Бутерброды с ветчиной и сыром на сковороде

Яйца – 2 шт.

Ветчина (или колбаса) – 6 кусков.

Сыр твердый – 6 кусков.

Молоко – 3 ст. л.

Хлеб белый – 6 ломтиков.

Растительное масло – для жарки для жарки

Соль по вкусу.

Подготовьте все ингредиенты. На ломтики хлеба выложите сыр и ветчину. Сверху накройте вторым ломтиком. Яйца с молоком перемешайте до однородности, посолите и поперчите. Окуните бутерброд в яйцо с двух сторон.

Обжаривайте бутерброды на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Сыр внутри должен растаять. Готовые бутерброды выложите на салфетку.

Бутерброды с ветчиной, овощами и сметаной

Батон – 4-6 ломтиков.

Ветчина – 60 г.

Сыр твёрдый – 50 г.

Сметана – 1 ст. ложка.

Укроп свежий – 5 г.

Перец болгарский – 40 г.

Помидор – 60 г.

Зеленый лук – 5 г.

Соль, перец по вкусу.

Ветчину нарежьте кубиками, сыр натрите на терке. Измельчите помидор, зелень и болгарский перец. Выложите в миску ветчину, сыр, помидор, болгарский перец и зелень, добавьте сметану, посолите и поперчите.

Начинку выложите на ломтики хлеба. Готовить бутерброды можно на сухой сковороде под крышкой 3 минуты, или поставить в микроволновку на 5-7 минут.