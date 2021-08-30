В Афганистане запретили совместное обучение женщин и мужчин

В Афганистане студенты и студентки теперь будут учиться в раздельных классах. Такое объявление 29 августа сделал назначенный "Талибаном" и.о. министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, сообщает Гордон.

Он добавил, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.Бывший министр высшего образования Аббас Басир заявил, что талибы пообещали сохранить достижения последних двух десятилетий в секторе образования и в министерстве высшего образования.

При этом независимый журналист Башир Ахмад Гвах написал в Twitter, что в стране также официально запретили мужчинам обучать женщин.

Журналист уверен, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что университеты не могут себе позволить нанять достаточное количество преподавателей-женщин.