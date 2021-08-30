Антон Геращенко возвращается в МВД

Антон Геращенко стал советником главы МВД Дениса Монастырского, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Антона Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского" , — написал он.

Отметим, что с 2014 по 2019 год Монастырский был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко. Теперь наоборот — Монастырский взял на работу Геращенко.

Напомним, 16 июля 2021 года Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел Украины вместо Арсена Авакова, который тремя днями ранее написал заявление об отставке. 4 августа Кабинет министров уволил Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.