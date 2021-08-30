Маша Ефросинина очаровала новым нежным образом

Знаменитость Маша Ефросинина этим летом стала приглашенной ведущей на многих важных мероприятиях. Она вела саммит первых леди и джентльменов, стала ведущей юбилейного фестиваля "Українська пісня" и концерта "Ковчег.Україна". Для последнего события телеведущая выбрала невероятный образ, сообщает 24 Канал.

Накануне Дня Независимости на Михайловской площади в Киеве состоялось одно из главных музыкальных событий "Ковчег. Україна": десять століть української музики в одному концерті".

Уникальный проект объединил на одной сцене классическую и народную музыку и прошлое с современным. Среди четверки ведущих красовалась телеведущая Маша Ефросинина в роскошном платье от бренда Milla Nova.

Фото из инстаграма телеведущей

29 августа на телеканале "1+1" состоялась трансляция концерта, поэтому ведущая решила не только вспомнить эмоции, но и показать поклонникам свой безупречный образ.

Знаменитость появилась перед зрителями в вечернем длинном платье со шлейфом кремового оттенка. Платье на длинный рукав с открытыми плечами телеведущая дополнила многоярусным белоснежным ожерельем. Волосы знаменитость накрутила в локоны, а на лице сделала любимый эффектный макияж.