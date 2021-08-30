Обещания на осень: что должны выполнить украинские политики

Домашнее задание осенью должны будут выполнять не только школьники, но и политики: у них накопилось довольно много обещаний, которые нужно будет выполнить в ближайшие три месяца, сообщает Слово и дело.

Ввести электронный больничный и перейти на режим paperless: что обещали в Кабмине

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещал с сентября сделать государственную бюрократию "безбумажной", то есть ввести режим paperless:

"В сентябре следующего года мы планируем сделать бюрократию государственную безбумажной – перейти полностью в электронный формат, это возможно".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тоже пообещал, что с сентября органы власти не смогут требовать у украинцев бумажные документы.

В октябре Федоров обещал объявить тендер на частоты для развития 5G. Сам тендер должен состояться в декабре этого года.

И с сентября во всех медицинских учреждениях заработает электронный больничный. Такое обещание дали Михаил Федоров и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы делаем все, чтобы медицина стала ориентирована на пациента, и чтобы сделать процесс предоставления медицинских услуг максимально удобным и современным для людей. Это означает, что пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности. Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование электронных больничных состоится с 1 сентября 2021 года", – рассказал Ляшко в июне.

Министр аграрной политики Роман Лещенко обещал к началу сентября наработать и принять постановление о консервации земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, чтобы не потерять плодородные земли, нужно законсервировать больше 6 млн гектаров. Консервация земли будет проводиться на основе анализа грунтов и спутникового мониторинга.

Глава Министерства финансов Сергей Марченко к сентябрю обещал найти вариант рефинансирования государственного долга.

В ВР обещали кадровые перестановки в Кабмине и новый законопроект о легализации каннабиса

Осенью в правительстве Дениса Шмыгаля будут новые кадровые перестановки. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что будет "минимум 3-4 кадровых решения" . Кого именно уволят, он не уточнил – интрига.

Также Арахамия пообещал осенью зарегистрировать новый законопроект о легализации медицинского каннабиса. Предыдущий вариант, напомним, Верховная рада отклонила. Максим Перебийнис обещал повторно внести уже доработанный законопроект о легализации.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий обещал, что осенью вынесут на голосование законопроект "О системе общественного здоровья" (№4142). Инициативу будут голосовать во втором чтении.

Александр Корниенко заверил, что осенью будет принят законопроект о Фонде возмещения процентов по кредитам.

"Мы примем осенью, несмотря на ваш поправочный спам, уважаемая партия "Батькивщина", мы примем закон о Фонде возмещения процентов по кредитам, на который Всемирный банк дает около миллиарда долларов. И начнем кредитовать малый бизнес, фермеров", – сказал глава партии "Слуга народа".

Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько обещала осенью подать законопроект по развитию легкой промышленности, поскольку считает, что государство уделяет мало внимания развитию этой отрасли. Ее коллега по фракции Галина Янченко, в свою очередь, обещала инициировать изменения в законодательство для урегулирования политики штрафов для бизнеса.

Еще один "слуга народа" – Роман Бабий – осенью обещал добиться минимально необходимого финансирования для создания Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Алексей Жмеренецкий (Слуга народа) в июне говорил, что в ближайшее время будет принят законопроект о пересмотре формулы прожиточного минимума. Антон Яценко из "Батькивщины" пообещал к середине осени отремонтировать три участка трассы Умань-Бершадь.

Спикер парламента Дмитрий Разумков еще в конце мая говорил, что законопроект относительно подачи деклараций помощниками и советниками высших должностных лиц попадет на рассмотрение депутатов в кратчайшие сроки. Логично будет рассмотреть его осенью.

Какие обещания должны выполнить осенью местные власти

Столичный мэр Виталий Кличко к 1 сентября обещал открыть новую школу в Соломенском районе.

Мэр Запорожья Владимир Буряк обещал осенью этого года закончить восстановление школы №53. Школа пострадала от пожара и была непригодна для эксплуатации. По словам Буряка, должны сделать ремонт сетей, перекрытий, крыльца, утепление фундамента и фасада, внутреннюю отделку, монтаж вентиляции, благоустройство территории. Также для школы закупят новую мебель и оборудование.

Глава Запорожской областной администрации Александр Старух обещал, что осенью завершат ремонт дороги Васильевка-Днепрорудное.

Руководитель Херсонской ОГА Сергей Козырь пообещал в ноябре запустить в работу модернизированное радиологическое отделение областного онкологического диспансера.