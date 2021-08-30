Как изменятся цены на квартиры осенью: озвучен прогноз

Грядущей осенью в Украине на рынке жилья не ожидается значительных изменений. При этом, ожидается незначительный рост спроса на рынке аренды на 5-10%. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Михаил Артюхов, сообщает Комментарии.

"Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей. Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса на рынке аренды жилья на 5-10%" , – заявил специалист.

Он также отметил, что порядка 1000-1500 продаж и 400-500 аренд в Киеве ежегодно не внушают оптимизма застройщикам и инвесторам.

"Одновременно, других альтернатив для инвестиционного капитала не много. Поэтому рынок спит и вряд ли активность изменится до первого полугодия 2022 года. Поэтому сейчас хорошее время инвестировать" , – подытожил Артюхов.

Многое будет зависеть от экономической ситуации в стране, которая имеет большое влияние на спрос. В осенний период стоимость квартир на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в крупнейших городах страны может вырасти еще на 2-3%.