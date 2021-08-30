Определены самые гнусные изменщики по знаку Зодиака

Знак Зодиака влияет не только на характер человека, но и на его судьбу. Так, у трех знаков Зодиака чаще всего не складывается в личной жизни, так как они всегда находятся в поиске новых эмоций. И чаще всего они получают их "на стороне", сообщает УНИАН.

Стрелец

На первом месте оказался Стрелец, которого астрологи считают самым заядлым врунишкой. Они изменяют налево и направо. Порой кажется, что у них совсем нет совести. При этом они настолько умело врут, что докопаться до истины вам будет нелегко.

Дева

Девы также любят изменять, но вам стоит быть внимательнее, если не хотите потерять свою вторую половинку. Имейте хоть каплю уважения, чтобы убрать за собой презервативы и не "спалиться" запахом чужих духов. Хотя представители этого знака Зодиака чаще всего и не скрывают своих измен, так как у них горы любовников, и одни они точно не останутся.

Весы

Весы чаще всего изменяют на уровне эмоций. До секса у них редко доходит, но это не значит, что они не хотят кого-то другого. Интересно, что они настолько искусны в этом деле, что могут собрать всех своих любовников в одном месте и никто ничего не заподозрит.