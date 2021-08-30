Чехия будет проводить вакцинацию от COVID-19 третьей дозой
В Чехии с 20 сентября начнется вакцинация против COVID-19 третьей дозой, сообщает Укринформ.
"Мы настоятельно рекомендуем (ревакцинацию) всем, кто старше 60 лет", - говорится в сообщении.
Вакцинация является добровольной. Зарегистрироваться могут люди, которые завершили первую фазу вакцинации восемь месяцев назад.
Прививать планируется вакцинами на основе мРНК, в частности Pfizer / BioNTech и Moderna. Многие пожилые люди получили в начале года AstraZeneca.
Как сообщалось, в стране до сих пор привиты по крайней мере одной дозой 5,69 миллиона человек или 65,8% взрослого населения.