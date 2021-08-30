В Управлении полиции Херсонской области проводят обыски

В Управлении патрульной полиции в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе сейчас происходят обыски. Об этом написал херсонский общественный деятель Виталий Богданов, сообщает Depo.ua.

Богданов пишет, что обыски проводят сотрудники ГБР и СБУ, на месте присутствовали также сотрудники прокуратуры Херсонской области.

Как утверждает Виталий Богданов, основанием для интереса к херсонской патрульной полиции со стороны ГБР, СБУ и прокуратуры стала неблагоприятная ситуация с движением по дорогам области перегруженных грузовиков с сельхозпродукцией, которые разбивают дороги летом и осенью. Контролирующие и правоохранительные органы не могут справиться с этой проблемой уже не первый год.

В прокуратуре Херсонской области корреспонденту подтвердили факт проведения обыска и сказали, что более подробная официальная информация будет позже.

Сообщение о проведении обысков есть и на Facebook-странице Управления патрульной полиции в Херсонской области.