Бюджетные смартфоны Xiaomi получат новые камеры

Xiaomi много внимания уделяет камерам в своих смартфонах. Уже несколько лет компания вкладывает большие средства и усилия в развитие отдела, занимающегося разработкой камер. Это позволило ей занимать первые места в рейтингах и оценках фотовозможностей смартфонов, сообщает 24 Канал.

Как стало известно, в прошлое отойдут старые датчики Sony IMX686 на 64 мегапикселя. Вместо этого будущие смартфоны будут получать новые 50-мегапиксельные сенсоры. Несмотря на снижение числа пикселей, качество изображения улучшится.

Что известно о новых датчиках

Неясно, камеры какого именно производителя собираются применять в бюджетниках Xiaomi, Redmi и Poco.

Информацию о переходе опубликовал известный инсайдер с ником Digital Chat Station, однако деталей он не предоставил.

Вероятнее всего это будет Sony IMX766 – сенсор, который уже установлен на OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord 2, смартфонах Vivo, Honor и iQOO.

Эти датчики демонстрируют лучшее качество съемки за счет современных технологий, которые лежат в их основе. Увеличенный размер пикселя (1 нанометр против 0,8 нанометра) позволяет камерам захватывать больше света, чем обычно. Это положительно скажется на качестве снимков в ночное время.