KAZKA выпустила саундтрек к популярному сериалу

Украинская группа KAZKA презентовала новую песню "Цілувати тебе". Об этом солистка группы Александра Зарицкая написала в Instagram, сообщает Корреспондент.

Композиция стала главным саундтреком к сериалу "Моя улюблена Страшко". В ней можно услышать звучание уникального украинского инструмента.

"Когда мы начали работу над главной песней сериала, у нашей команды родилось две композиции, которые вышли удивительно красивыми и транслировали эмоции главной героини. До какого-то момента мы не могли выбрать тот единственный трек, поэтому вместе с продюсерами сериала решили оставить оба", - отметила Александра.

Также певица отметила, что создание песни было вызовом для группы. Трек отличается от предыдущего репертуара группы. Он звучит более широко и открыто.