В МИД назвали число пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму

На временно оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей числятся без вести пропавшими около 260 граждан. В оккупированном Крыму исчезли около 50 человек, сообщает Слово и дело.

Об этом заявили в МИД Украины сегодня, в Международный день жертв насильственных исчезновений.

По данным Уполномоченного ВР по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

В то же время в Крыму и Севастополе с начала российской оккупации по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.

В МИД назвали их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

По данным министерства, подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.