Socar прекращает поставки российского топлива в Украину

Компания SNEL Energy Ltd стала новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину. Это произошло вследствие смены бенефициаров и названия Socar New Energy Limited, которая была оператором данных поставок до последнего времени. Это стало известно от источников на рынке, сообщает Enkorr.

19 августа украинские контрагенты Socar New Energy Limited были уведомлены о смене названия компании на SNEL Energy Ltd (см. копию письма).

«Обращаем ваше внимание, что изменение наименования компании не свидетельствует об изменении стороны по договорам. Все обязательства SNEL Energy Ltd (ранее — Socar New Energy Limited) по заключенным вашей компанией договорам сохраняют свою силу», — говорится в письме.

По имеющимся данным, изменение названия произошло вследствие смены бенефициаров компании, которыми ранее выступали Socar и трейдер с азербайджанскими корнями Maddox. Новые бенефециары SNEL Energy Ltd на данный момент неизвестны.

«Это европейские инвесторы», — сообщил один из респондентов, знакомый с ситуацией.

По его словам, данные перемены автоматически означают выход азербайджанского бизнеса из проектов по поставке дизельного топлива и сжиженного газа «Роснефти», который стартовал в мае 2021 года.

«Поставка на сентябрь еще будет сформирована старой командой Socar New Energy Limited, с октября продажи перейдут к менеджерам SNEL Energy Ltd. Действующие терм-контракты будут выполнены в полном объеме», — сказал один из крупных импортеров ресурсов «Роснефти».

Также появление нового владельца означает выход азербайджанцев из проекта сети АЗС Glusco.

Как сообщалось ранее, Socar решил отказаться от проекта поставок российских нефтепродуктов в Украину и участия в проекте приобретения Glusco в связи с несогласованностью проекта внутри компании.

Socar заключил контракт с «Роснефтью» после вынужденного выхода из него компании Proton Energy Group в марте текущего года. В 2020 году на данный контракт пришлось 22% поставок дизтоплива и сжиженного газа на украинский рынок. Летом 2021 года стало известно о приобретении компанией Socar New Energy Limited сети АЗС Glusco, были начаты процедуры подачи документов для согласования сделки в Антимонопольном комитете Украины. Однако чуть позже Socar заявил о том, что не участвовал в приобретении Glusco.