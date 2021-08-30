Налоговая амнистия: обнародована инструкция по подаче декларации

С 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Инструкция по подаче декларации размещена на сайте Министерства финансов, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, с 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование гражданами активов (размещенных на территории Украины и/или за ее пределами), которые принадлежат им на правах собственности и по которым, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Декларирование будет происходить путем представления одноразовой (специальной) добровольной декларации в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета в разделе "одноразовая (специальная) добровольная декларация".

Кто может задекларировать?

Физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица

Физические лица - нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые являются или были налогоплательщиками

Когда декларировать

с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года

Запрещено подавать декларацию

Малолетним/несовершеннолетним или недееспособным лицам, или лицам, дееспособность которых ограничена

Лицам, по отношению к которым со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции

Лицам, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, определяющие или определявшие правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занятие должностей, пребывание на которых требовало от лица представления соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности)

Объекты декларирования

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

земельные участки;

объекты жилой недвижимости;

объекты нежилой недвижимости

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы;

другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и т. п.)

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ

банковские металлы, кроме тех, что не размещены на счетах;

национальная валюта (гривна);

иностранная валюта, кроме средств в наличной форме;

права денежного требования (в том числе депозит (вклад), средства, одолженные третьим лицам по договору займа), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта к другому физическому лицу

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица;

другие корпоративные права;

имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;

ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом;

права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц и / или в образованиях без статуса юридического лица

Объектами декларирования не могут быть:

Активы физического лица, полученные (приобретенные) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:

уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

нарушениями в сфере валютного законодательства; нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 закона Украины "О защите экономической конкуренции"

Активы физического лица, принадлежащие декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений

Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме

Активы декларанта, учитываемых (находящихся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, имеют источники происхождения из такой страны

Ставки сбора

ОБЩАЯ СТАВКА-5%

валютные ценности, размещенные на счетах в банках в Украине;

права денежного требования к резидентам Украины;

объекты декларирования, определенные подпунктами "б" - "е" пункта 4 этого подразделения, которые находятся (зарегистрированы) в Украине, кроме тех, которые облагаются налогом по ставке 9 процентов

ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ-9%

валютные ценности, размещенные на счетах в иностранных банках или хранящиеся в иностранных финансовых учреждениях;

права денежного требования к нерезидентам Украины;

объекты декларирования, определенные подпунктами "б" - "е" пункта 4 этого подраздела, которые находятся (зарегистрированы) за рубежом, кроме тех, которые облагаются налогом по ставке 2,5 процента

АКТИВЫ В ВИДЕ ОВГЗ - 2,5%

номинальная стоимость государственных облигаций Украины со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации

Альтернативные ставки сбора

В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% в соответствии с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно

Замечаем, что временно с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года ставка сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования, определенная пунктом 8.2 пункта 8 настоящего подраздела (9 проц.), применяется в размере 7 процентов. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5 процента с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Активы, не требующие представления декларации

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ:

апартаменты/квартиры, общая площадь которой/которых не превышает совокупно 120 кв. м., или имущественные права, подтвержденные соответствующими документами, на такую квартиру или квартиры в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства

жилой дом/дома, зарегистрированный/зарегистрированные в Украине, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, или жилого дома/дома незавершенного строительства, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия у такого физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения

ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:

Нежилые дома некоммерческого назначения и / или нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В пределах норм бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:

Одно транспортное средство личного некоммерческого использования

ДРУГИЕ АКТИВЫ:

Активы, кроме указанных, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен по состоянию на дату завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования

Как декларируется?

Одноразовая (специальная) добровольная декларация подается:

непосредственно декларантом

в электронной форме

через электронный кабинет плательщика

Декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и / или банковских металлах на текущих счетах в банках Украины до представления одноразовой (специальной) добровольной декларации

Порядок открытия, закрытия, зачисления средств на специальный счет и осуществления контроля за операциями по такому счету устанавливаются Национальным банком Украины

Гарантии субъектам декларирования

Не проводится налоговая проверка относительно источника получения декларантом или физическим лицом доходов, за счет которых были получены (приобретены) задекларированные таким декларантом активы или активы, предусмотренные пунктом 10 этого подразделения

Разовые (специальные) добровольные декларации, а также сведения, содержащиеся в них, не могут быть использованы в расследованиях и/или проверках в отношении декларанта, а также как доказательства в уголовных процессах, делам об административных правонарушениях, гражданским и административным делам

Сведения, содержащиеся в соответствующих разовых (специальных) добровольных декларациях и прилагаемых к ним документах, является конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению без письменного согласия декларанта, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законами или решением суда

Одноразовая (специальная) добровольная декларация подлежит камеральной проверке в специальном порядке (выявление арифметических и логических ошибок). Таким образом, налоговыми органами не проводятся документальные проверки, что свидетельствует об отсутствии фискальной составляющей

Освобождение от уплаты военного сбора

К декларанту, который уплатил в полном объеме сумму сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования в установленных порядке, сроки и размере, не могут

применяться меры обеспечения уголовного производства, применяться предохранительные меры и совершаться следственные (розыскные) действия в уголовном производстве в связи с приобретением (формированием источников приобретения), созданием, получением, использованием указанных в одноразовой (специальной) добровольной декларации активов за любой период до 1 января 2021 года;

начинаться производство по делам об административных правонарушениях за нарушение налогового и валютного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы

Автор: Александр Белоус