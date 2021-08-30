В Испании футболист лишил свою команду победы

Защитник "Вильярреала" Аисса Манди отметился курьезным автоголом на 95-й минуте выездного матча против "Атлетико" в третьем туре испанской Ла Лиги. "Желтая субмарина" выигрывала со счетом 2:1, но действия ее футболиста подарили мадридскому клубу ничью, сообщает Обозреватель.

Хозяева пытались организовать последнюю атаку в поединке, однако длинная передача вперед в их исполнении оказалась неточной. Манди пытался головой сбросить мяч голкиперу и не заметил, что Херонимо Рулли отошел в сторону.

Алжирский защитник послал игровой снаряд в противоход вратарю, в результате чего "круглый" медленно закатился в сетку.

Таким образом "Вильярреал" упустил шанс добыть первую победу в сезоне 2021/22. На счету подопечных Унаи Эмери три очка после трех туров. "Атлетико", который является действующим чемпионом Испании, набрал 7 пунктов после такого же количества сыгранных поединков.