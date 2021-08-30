В Минздраве издали новое постановление о карантинных правилах в школах

Министерство здравоохранения издало новое постановление о карантинных правилах в школах. В частности, ученикам позволяют быть на уроках без масок, а учителям рекомендуют использовать защитные щитки, сообщает 24 канал.

Постановление содержит новые требования к организации образовательного процесса, которых должны придерживаться директора школ, ученики и учителя в новом учебном году с целью предотвращения распространения COVID-19.

Должны ли ученики и учителя быть в масках

В Минздраве отмечают, что ученики начальной школы могут передвигаться в помещении школы и посещать уроки без защитных масок. В то же время школьники от 12 лет должны их использовать, но только на перемене.

А учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток, который надо ежедневно дезинфицировать, согласно инструкциям производителя.

Кроме того персонал школы должен заходить утром в помещение только при условии использования средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот).

Если у кого-то из сотрудников обнаружили повышенную температуру тела более 37,2 °С или другие признаки COVID-19, то его не смогут допустить к работе.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19

В случае выявления признаков коронавируса у ученика/ученицы, он/она должен надеть маску. Кроме того, его/ее должны изолировать в специально отведенное помещение учреждения и проинформировать родителей.

После изъятия ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей.

В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию.

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