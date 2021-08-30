Лукашенко вскоре посетит Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с рабочим визитом, об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
По его словам, утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Кроме того, они обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита белорусского лидера в Россию.
Ранее об этом телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Как следовало из пресс-релиза, президенты затронули
"некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".
В поздравительной телеграмме Путина говорится, что
"белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".
В Москве высоко ценят усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между двумя странами и
"продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Минскбудут и далее будут всемерно наращивать двусторонние связи на различных направлениях.
Лукашенко после этого телефонного разговора сообщил, что обсуждается его предложение провести в сентябре консультации ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана.
По его словам, Путин ему полчаса
"как ближайший друг рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане".
"Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками", - сказал белорусский президент.