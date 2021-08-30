Лукашенко вскоре посетит Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с рабочим визитом, об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

По его словам, утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Кроме того, они обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита белорусского лидера в Россию.

Ранее об этом телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Как следовало из пресс-релиза, президенты затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

В Москве высоко ценят усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между двумя странами и "продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Минскбудут и далее будут всемерно наращивать двусторонние связи на различных направлениях.

Лукашенко после этого телефонного разговора сообщил, что обсуждается его предложение провести в сентябре консультации ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана.

По его словам, Путин ему полчаса "как ближайший друг рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане".