Миллиардер заявил, что криптовалюты окажутся бесполезными

Американский миллиардер Джон Полсон охарактеризовал криптовалюты как "ограниченный запас ничего". Он заявил, что никому не рекомендовал бы инвестировать в эту сферу. По его словам, криптоактивы в конечном итоге упадут до нуля, сообщает Обозреватель.

Об этом инвестор рассказал в интервью Bloomberg.

"И я бы сказал, что криптовалюты – это "пузырь". Я бы охарактеризовал их как ограниченный запас ничего. Таким образом, если спрос будет больше, чем ограниченное предложение, цена будет расти. Но если спрос упадет, цена упадет. Ни одна из криптовалют не имеет внутренней ценности, за исключением ограниченного количества" , – заявил Полсон.

Он добавил, что криптовалюты, независимо от того, где они торгуются сейчас, окажутся бесполезными. Когда сфера утихнет или ликвидность иссякнет, они упадут до нуля.

Джон Полсон возглавляет Paulson&Co., фирму по управлению инвестициями из Нью-Йорка, которую он основал в 1994-м. По данным Forbes, собственный капитал инвестора оценивается в $3,5 млрд. Достиг известность и состояние в 2007 году, когда заработал почти $4 млрд и был превращен "в финансовую легенду". В первую очередь это произошло из-за получения такого капитала в период кризиса и несмотря на обвал американского рынка.