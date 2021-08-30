Польша начала готовиться к провокациям на границе с Беларусью

В Минобороны Польши готовятся к провокаций на границе с Беларусью из-за масштабных военных учений Минска и Москвы Запад-2021. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны страны Марцин Оцепа, сообщает Новое время.

"Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", — отметил он.

Оцепа добавил, что за маневрами будут пристально следить. Он также напомнил, что агрессия России против Украины также началась с военных маневров на границе.

"Обучение иногда становились источником военной агрессии", — резюмировал он.

Военные учения Запад 2021 пройдут на полигонах Беларуси и России с 10 по 16 сентября, на фоне обострения отношения российского и белорусского режимов со странами Запада.