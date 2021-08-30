Европе грозит значительное увеличение смертности от COVID-19 – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности в регионе среди инфицированных, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил в понедельник региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

"Стагнация в проведении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство" , - сказал Клюге на брифинге.

Он подчеркнул, что в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого года могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19.

"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе. Согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей" , - сказал Клюге.

В начале августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе 60% всего взрослого населения уже полностью вакцинированы от COVID-19.

Прежде, в конце июля, она объявила, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 - привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС. Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться по возможности всем, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Европе за время пандемии COVID-19 зафиксировали более 55 млн заражений коронавирусом, свыше 1 млн инфицированных скончались.