Европе грозит значительное увеличение смертности от COVID-19 - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности в регионе среди инфицированных, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил в понедельник региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.
"Стагнация в проведении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство", - сказал Клюге на брифинге.
Он подчеркнул, что в Европе на фоне застопорившихся темпов вакцинации к декабрю этого году могут скончаться почти четверть миллиона людей с COVID-19.
"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе. Согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей", - сказал Клюге.
В начале августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе 60% всего взрослого населения уже полностью вакцинированы от COVID-19.
Прежде, в конце июля, она объявила, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 - привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС. Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным.
При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться по возможности всем, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".
Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Европе за время пандемии COVID-19 зафиксировали более 55 млн заражений коронавирусом, свыше 1 млн инфицированных скончались.