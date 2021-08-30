НАБУ получит от налоговиков информацию о доходах самозанятых лиц

Минфин и НАБУ утвердили Порядок предоставления Государственной налоговой службой Украины информации из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о доходах физических лиц на запросы Национального антикоррупционного бюро Украины. Документ утвержден приказом № 433/105 от 29.07.2021, который вступит в силу со дня опубликования, сообщает ЮрЛига.

Порядок регламентирует обмен информацией между ГНС и Национальным бюро, правила составления и представления Национальным бюро к ГНС запросов на получение из Госреестра информации, необходимой для предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия коррупционных правонарушений, отнесенных законом к подследственности НАБУ и формирования и предоставления ГНС ответов на такие запросы.

Отмечается, что НАБУ формирует и подает в ГНС в электронной форме запросы на получение информации о:

источниках и суммах доходов, начисленных физическому лицу и / или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также общую сумму годового дохода, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах;

суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц налоговым агентом.

Запрос формируется по одному или нескольким физическим лицам. Одному физическому лицу соответствует одна запись.

ГНС обеспечивает обработку запросов и дает ответы на запросы НАБУ в течение трех рабочих дней со дня их получения.

Ответ на запрос содержит следующие сведения:

регистрационный номер (соответствует номеру запроса, на который предоставляется ответ) и дату (число, месяц, год) ответа на запрос;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра или серию (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) физического лица (при наличии);

результат обработки запроса.

Если физическое лицо идентифицировано и в Государственном реестре имеется информация о доходах за запрашиваемый период, ответ на запрос должен содержать следующие сведения:

сумма дохода, начисленного физическому лицу налоговым агентом, в разрезе источников и признаков дохода и / или сумма доходов, полученных самозанятым лицом;

размер удержанного налога с доходов физических лиц;

общая сумма годового дохода, задекларированного физическим лицом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (при наличии);