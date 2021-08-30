В метро Киева произошел технический сбой

В метро Киева произошел технический сбой
Фото: Киевский метрополитен

В метрополитене Киева произошел технический сбой. Из-за него возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок, сообщает РБК-Украина.

"Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

При этом отмечается, что специалисты уже устранили причины сбоя.

"Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", - говорится в сообщении.

Автор: Валерия Полищук

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