В метро Киева произошел технический сбой

В метрополитене Киева произошел технический сбой. Из-за него возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок, сообщает РБК-Украина.

"Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок. Все приобретенные заранее поездки срабатывают" , - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

При этом отмечается, что специалисты уже устранили причины сбоя.

"Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа" , - говорится в сообщении.

Автор: Валерия Полищук