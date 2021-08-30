Скандальное ДТП "слуги": СМИ удаляют упоминание о нардепе

Около тридцати украинских медиа удалили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Исчез сюжет о ДТП и с YouTube-канала Kyiv LIVE. Об этом, со ссылкой на "Детектор медиа", сообщает Буквы.

23 августа на сайте "Центр новостей" появилось сообщение, что автомобиль Audi, которым управлял народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, столкнулся с автомобилем Ford, в котором находился глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Там также говорилось, что водитель и пассажиры Audi были в состоянии алкогольного опьянения. Сам факт ДТП с участием Луче подтвердили в УАФ.

"3 августа в 15:45 в Дарницком районе г. Киева произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Ford, в котором находились председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, его помощник Роман Лишень и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль", - говорится в сообщении.

Там уже отметили, что арбитру и водителю сделали операции.

А вот подтверждения, что за рулем или в автомобиле был депутат от "Слуги народа" Трухин, журналистам за неделю найти не удалось.

Телефон нардепа то был выключен, то он не отвечал на звонки и SMS.

В то же время журналист Taras Seredych действительно 25 августа опубликовал фото лица, очень похожего на Трухина, на месте ДТП. Возле него стоит также человек в красной футболке, который есть на других фото с ДТП.

Новость о ДТП сразу опубликовали десятки украинских медиа, однако в течение следующих нескольких дней без объяснений начали удалять или изменять публикации таким образом, что упоминаний о Трухине не оставалось.

В частности, так поступили более 30 всеукраинских СМИ.

Ольга Витак, редактор сайта "Центр новостей", опубликовала скрины трех писем, в которых ей "деликатно" предлагают за деньги снять новость.

По данным спортивного журналиста и корреспондента автопроекта Зупини_Лося Константина Андриюка, за удаление новости о Трухине сайтам предлагали минимум 200 долларов, в зависимости от авторитетности издания.

29 августа в эфире телеканала Kyiv LIVE показали сюжет с места ДТП с участием Трухина, автор видео утверждает, что, "по словам пострадавших, аварию спровоцировал Трухин". Трухин появляется в кадре, однако его комментариев в сюжете нет.

Журналист Алексей Братущак смог найти сюжет с помощью сервиса Megogo и опубликовал его в Facebook. Пока это единственное видео, которое есть в открытом доступе и которое является доказательством, что народный депутат Трухин был на месте аварии.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Александр Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решают на самом высоком уровне".

По данным ZN.ua, Трухин есть в списке украинской делегации, которая отправится в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским.