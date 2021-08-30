Выяснена скорость мутации коронавируса

Британские исследователи выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю. Это - в два раза чаще, чем считалось ранее, сообщает Корреспондент.

Соответствующая статья ученых опубликована в журнале Genome Biology and Evolution.

Ученые из Батского и Эдинбургского университетов утверждают, что во время проведения предыдущих исследований мутации, которые не были секвенированы, не принимались ко вниманию.

В частности, эксперты не учли мутации отрицательной селекции - вредные для SARS-CoV-2, потому что вирусы не достигали момента, когда их геном могли секвенировать.

"Наши находки показывают, что, если пациент болеет COVID-19 на протяжении более чем недели, вирус может эволюционировать, что в свою очередь может привести к появлению новых вариантов" , - утверждают исследователи.

Ученые обнаружили положительную селекцию более стабильных белков вируса, которая позволяет инфекции сохранять энергию и стремительно осуществлять репликацию.