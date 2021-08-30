На Херсонщине разоблачили патрульных, зарабатывавшие по 25 тыс. грн в день

На Херсонщине разоблачили и заблокировали преступную схему. Организовали ее трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области, которые привлекли местного предпринимателя в качестве посредника, сообщает СБУ.

Дельцы требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственные перевозки сверхурочных грузов.

Полицейские "проверяли" грузовики на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник.

По данным следствия, схема продолжалась с октября 2020 года и приносила дельцам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.

Сейчас двух участников преступной группировки задержано. Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы.

В ходе обысков изъяли большое количество налички, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.