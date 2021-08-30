Украинец завоевал "бронзу" в прыжках в длину

Украинский прыгун в длину Роман Павлик завоевал "бронзу" на Паралимпиаде в Токио. В последней попытке он прыгнул на 5,63 метра, сообщает РБК-Украина.

Первое место занял представитель Олимпийского комитета России Евгений Турсунов с лучшим результатом 5,75 метра. Второе - легкоатлет из Новой Зеландии Ульям Стедман (5,64 метра).

В финале по прыжкам в длину принимал участие еще один украинец - Александр Литвиненко. Он завершил выступление с результатом 5,45 метра, заняв седьмое место.

Напомним, Украина входит в пятерку лидеров на Паралимпийских играх в Токио с 12 золотыми медалями.